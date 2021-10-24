Глава Петрозаводска с помощью Петра Первого загадал администрации города загадку (ФОТО)

На своей странице в соцссети Владимир Любарский намекнул о беспорядке в центре Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети предложил разгадать загадку.

«Воскресная загадка. На что указывает Пётр Первый, обращаясь к администрации Петрозаводского городского округа, в первую очередь — к куратору Центра — Инне Сергеевне Колыхматовой» — обратился к подписчикам градоначальник.

Разгадку Владимир Любарский опубликовал на своей же странице спустя два часа — оказалась, первый российский император указывал на упавший знак на одной из дорожек возле памятника.