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Глава Петрозаводска с помощью Петра Первого загадал администрации города загадку (ФОТО)

Новости. Общество
15:43, 24 Октября 2021
фото: © Владимир Любарский/ ВК

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На своей странице в соцссети Владимир Любарский намекнул о беспорядке в центре Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети предложил разгадать загадку.

«Воскресная загадка. На что указывает Пётр Первый, обращаясь к администрации Петрозаводского городского округа, в первую очередь — к куратору Центра — Инне Сергеевне Колыхматовой» — обратился к подписчикам градоначальник.

Разгадку Владимир Любарский опубликовал на своей же странице спустя два часа — оказалась, первый российский император указывал на упавший знак на одной из дорожек возле памятника.

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Комментарии

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Фекла
2021-10-24 17:01:44
Госдеп США отнес граждан Росси, желающих получить визу в США в графу: " Бездомные национальности", наравне с совсем низкого уровня странами....вот загадка,так загадка ..
12345
2021-10-24 16:49:50
Непонятно. Руководит деятельностью администрации глава. Есть профильные комитеты. А какие обязанности у куратора?
Эксперд
2021-10-24 15:50:28
Это уровень нашего ситяменеджера. Загадки он загадывает. Сходи да подними. Каякер, блин..
Изя
2021-10-24 16:25:05
Эксперд, ему бы сказки рассказывать детям на ночь ))))))
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