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Глава Петрозаводска сообщил, на каких улицах города станет светлее

Новости. Общество
07:50, 19 Ноября 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Владимир Любарский рассказал о модернизации сетей наружного освещения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска отметил, что новые современные фонари устанавливают на 12 участках вдоль магистралей в разных районах Петрозаводска. Сегодня коллеги выезжали на Парковую улицу, одну из дорог, соединяющую Перевалку и Древлянку.

На участке от Высотного проезда до дома № 35 по Парковой смонтировали 19 оцинкованных опор, оборудованных светодиодными светильниками. Ранее фонарей здесь не было – от горожан поступало большое количество обращений. После того как здесь зажгли свет, дорога вблизи Детской республиканской больницы стала намного безопаснее. Фонари заработали также на улице Парфёнова – между Балтийской и Ровио, на Неглинской набережной – на подъезде к спортивному комплексу «Луми», на Кукковском кольце.

Подходят к завершению работы на улицах Федосовой (между Малой Слободской и Казарменным мостом), Репникова (между Антонова и Ключевой), «Правды» (между Промышленной и Ключевским шоссе), Калинина (между проспектом Александра Невского и Литейной площадью), Муезерской (между Чапаева и Прибрежным переулком), Шотмана (между Разина и Мелентьевой), Заводской (пересечение Первомайского проспекта с Шуйским шоссе). Всего в Петрозаводске установят более 230 светоточек.

И кстати, уже сегодня фонари вдоль пешеходной дорожки и на стоянке у городской поликлиники № 1, о которых писал вчера, зажглись. В следующем году продолжим работу в большем объёме – безопасность граждан – для всех нас важнейшее направление.

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