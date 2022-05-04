Глава Петрозаводска: Угрозы обрушения моста на улице Кирова нет

Владимир Любарский рассказал о пострадавших от стихии районах.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский сообщил, что проливные дожди, которые продолжались в Петрозаводске целые сутки напомнили нам о силе стихии.

«За это время выпало 54 мм осадков при месячной норме мая 48 мм, что составляет 114% от нормы. Даже городские речки показали свой норов и силу», - написал Любарский.

Больше всего вопросов и опасений у горожан вызвала ситуация с мостом на улице Кирова, где под напором воды обрушились облицовочные панели укрепительных откосов моста.

«Ситуация такова. Угрозы обрушения моста нет. Также нет угрозы обрушения опоры контактной сети, которая находится рядом с пострадавшими облицовочными панелями. В дальнейшем все выявленные повреждения будет необходимо устранять в рамках гарантийный обязательств», - объяснил Владимир Любарский.

На данный момент, по словам главы города, совместные усилия коммунальных и дежурных служб по устранению последствий непогоды уже принесли свой результат.

Ликвидация затора из бревен у моста на улице Федосовой – его пришлось расчищать трактором – привела к значительному понижению уровня воды в Неглинке.

Сейчас там продолжается работа по приведению в порядок прилегающей территории. Весь собранный в ходе ликвидации затора мусор вывезен на свалку.

Последствия стихии сказались и на Лососинке, где у мостов также образовались заторы. Специалисты МЧС уже расчистили затор на Лобановской плотине, что находится напротив стадиона «Спартак».

«Техрент» же еще продолжает работы по расчистке затора под Пименовским мостом.

Улучшилась ситуация и у Первого петрозаводского приюта для животных, где прибывающая вода грозила затопить вольеры.

Благодаря помощи волонтеров, которые прочистили водостоки, вода отступила.

Уже в начале следующей недели администрация города предоставит приюту трактор для того, чтобы провести работы по дополнительной расчистке и углублению водоотводной канавы.

Восстановление дренажных систем будут продолжены и в других пострадавших от стихии районах города, пообещал мэр.