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Глава Петрозаводска украсила территорию у загса (ФОТО)

Новости. Общество
13:41, 26 Сентября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Ирина Мирошник приняла участие в акции по посадке растений у Дворца торжественных церемоний в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Очередной этап акции «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» прошел сегодня в центре Петрозаводска. Возле Дворца торжественных церемоний были высажены 25 растений: можжевельники, туи, хосты. Они образовали необычные ландшафтные композиции.

Участие в экологической акции приняли глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сотрудники администрации, городского дома культуры и активные жители карельской столицы. Посадочный материал для украшения городской среды предоставила петрозаводчанка, выигравшая грант Росмолодежи за проект «Выходные в любимом парке».

В мэрии отметили, что высадка растений — еще один шаг по преображению Дворца торжественных церемоний. Этим летом территорию вокруг здания заасфальтирована, у входа выложена новая дорожка, в ближайшее время будет завершена установка новых опор освещения.

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