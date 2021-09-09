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Глава Петрозаводска успокоил горожан: диспетчерская служба работает

Новости. Общество
09:34, 15 Сентября 2021
фото: © Fotolia

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Масса звонков от горожан по вопросу подачи тепла в квартиры привела к проблемам с программным обеспечением в ЕДДС Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал проблемы с горячей линией Единой дежурно-диспетчерской службы города, объяснив это слишком большим количеством звонков от горожан, интересующихся, когда в квартиры дадут отопление.

«Понятно, что холодная погода вызывает недовольство темпами работ и горожане начали массово обращаться за разъяснениями в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Так, только за прошлые сутки операторы ЕДДС Петрозаводска приняли почти две тысячи звонков, большая часть которых — когда дадут тепло? Рост числа обращений привел к тому, что дозвониться на горячую линию смогли не все горожане. Появились вопросы о том, справляются ли диспетчеры со своими обязанностями», — рассказал мэр города на своей странице в социальной сети.

Владимир Любарский заверил петрозаводчан, что проблемы связаны с программным обеспечением и что каждое обращение фиксируется.

«Спешу всех успокоить: ЕДДС работает. Все звонки принимаются, на каждое обращение дается ответ. Если ваш звонок был сброшен или не прошел, это связано с особенностями программного обеспечения, которое в своей работе использует городская диспетчерская служба», — заметил градоначальник.

При этом глава администрации успокоил горожан, пообещав найти решение проблемы с программным обеспечением, и в то же время заметил, что возможности ЕДДС небезграничны.

«Если у вас есть вопросы, продолжайте обращаться за разъяснениями в диспетчерскую службу города. Специалисты обязательно выслушают вас и постараются помочь. Но прошу не забывать, что в любом случае в ЕДДС работает всего трое операторов», — напомнил жителям Петрозаводска Владимир Любарский.

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