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Глава Петрозаводска вспомнил об отце-блокаднике, который сметал со стола хлебные крошки и доедал их

Новости. Общество
06:50, 01 Марта 2022
фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

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Владимир Любарский поздравил карельскую общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда» с 30-летием и вспомнил о своем отце-блокаднике.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, как 28 февраля поздравил карельскую общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда» с 30-летием.

«Община начала существовать 25 февраля 1992 года. Уже 15 лет председатель организации – Вера Александровна Ермакова, с которой мы познакомились совсем недавно, но стали очень близки. Я вырос в семье ленинградцев. Это, конечно, особый город, в котором росло не одно поколение моих предков. По обеим линиям. Вспоминаю себя ребенком – я ничего не услышал от отца о блокаде. Видимо, настолько тяжелы были его воспоминания», - написал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска вспомнил, как, будучи школьником, что-нибудь вычитает, подбежит к папе и спросит: «А правда, что в блокаду ели столярный клей?».

Отец, по признанию Владимира Любарского, всегда отвечал коротко и практически ничего не рассказывал о том страшном времени.

«Только по каким-то отдельным признакам, можно было понять, через что прошли блокадники. Например, помню, как он сметал со стола хлебные крошки и доедал их… Такому научила жизнь в блокаде», - рассказал Любарский.

Он поздравил всех членов общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», пожелал здоровья, вдохновения и мира.

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