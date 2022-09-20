Глава Петрозаводска задал подписчикам странный вопрос

Владимира Любарского заинтересовало расстояние от памятника до забора.

Глава Петрозаводска выложил на своей странице в соцсети старую фотографию памятника и задал подписчикам вопрос.

«Друзья, есть вопрос ко всем обладателям „пристрелянного“ глазомера. Особо ценно мнение геодезистов, фотографов и прочих спецов своего дела. На прикрепленном фото вы видите памятник, за которым находится деревянный забор. Как вы думаете, какое расстояние их разделяет?», — спросил Владимир Любарский.

Глава города предложил даже провести голосование.

«И не торопитесь решать, что мэр в ходе планового лечения сошел с ума, считая метры до какого-то забора. Подождите чуть-чуть — и я объясню для чего это нужно, а кто-то возможно и сам догадается», — успокоил петрозаводчан Владимир Любарский.