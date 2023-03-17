Глава Петрозаводска закрыл сезон катания на велосипеде по Онежскому озеру (ВИДЕО)

Владимир Любарский объявил о закрытии велосезона на ледовом Онего.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал видео, как он проехал 20 км на велосипеде по льду Онежского озера, преодолевая торосы и промоины.

«Закрытие велосезона на ледовом Онего», — написал в комментарии к видео Владимир Любарский.

Ранее мы рассказывали, что глава Петрозаводска увлекается бегом, а также каякингом.