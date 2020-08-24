Глава Петрозаводска запрещает предпринимателям устанавливать вывески, уродующие город (ФОТО)

Глава карельской столицы проинспектировала ход работ по ремонту фасадов и приведению вывесок в соответствие с установленными требованиями.

Ирина Мирошник напомнила, что еще в 2018 году сотрудниками администрации совместно с депутатами Петросовета с привлечением представителей предпринимательского и рекламного сообщества города началась подготовка Требований к установке вывесок. Сейчас в центральной части карельской столицы завершается ремонт фасадов, поэтому изменения особенно видны. По оценкам муниципальных инспекторов, только в центре Петрозаводска было заменено более 350 вывесок. Работа в этом направлении продолжается.

"Изредка встречаются факты того, что на отремонтированные фасады предприниматели возвращают свои старые вывески, не соответствующие стандартам. Муниципальный контроль ежедневно совершает обход не только центра города, но и других районов, и выписывает предписания. По процедуре мы понуждаем предпринимателей устанавливать вывески, соответствующие стандартам и, самое главное, не уродующие облик города Петрозаводска. Большинство предпринимателей сразу же после наших уведомительных писем реагирует, меняет вывески. И это уже заметно по проспекту Ленина", - сказала глава карельской столицы.

С сентября 2019 года, в случае нарушения требований к размещению вывесок, муниципальными инспекторами принимаются меры к возбуждению дел об административном правонарушении. На сегодняшний день составлено порядка 250 протоколов, все они направлены в административную комиссию для рассмотрения.

Ирина Мирошник отметила, что многие предприниматели размещают информационные сообщения в окнах, что не всегда соответствует правилам. Кроме того, Мирошник поручила продумать нормативы и регламенты для приведения в порядок входных групп в центральные здания Петрозаводска.