Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Пудожском районе (ФОТО)
24.08.2020 18:34
Мужчина устроил "жаркие" танцы посреди проезжей части в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 07:15
Подрядчика оштрафовали за опасный ремонт дорог в Карелии
24.08.2020 15:52
Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко призвала не политизировать международную конференцию 10
24.08.2020 16:59
Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где у водителя остановилось сердце 1
Сегодня 11:59

Глава Петрозаводска запрещает предпринимателям устанавливать вывески, уродующие город (ФОТО)

Новости. Общество
12:45, 25 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Глава карельской столицы проинспектировала ход работ по ремонту фасадов и приведению вывесок в соответствие с установленными требованиями.

Ирина Мирошник напомнила, что еще в 2018 году сотрудниками администрации совместно с депутатами Петросовета с привлечением представителей предпринимательского и рекламного сообщества города началась подготовка Требований к установке вывесок. Сейчас в центральной части карельской столицы завершается ремонт фасадов, поэтому изменения особенно видны. По оценкам муниципальных инспекторов, только в центре Петрозаводска было заменено более 350 вывесок. Работа в этом направлении продолжается.

"Изредка встречаются факты того, что на отремонтированные фасады предприниматели возвращают свои старые вывески, не соответствующие стандартам. Муниципальный контроль ежедневно совершает обход не только центра города, но и других районов, и выписывает предписания. По процедуре мы понуждаем предпринимателей устанавливать вывески, соответствующие стандартам и, самое главное, не уродующие облик города Петрозаводска. Большинство предпринимателей сразу же после наших уведомительных писем реагирует, меняет вывески. И это уже заметно по проспекту Ленина", - сказала глава карельской столицы.

С сентября 2019 года, в случае нарушения требований к размещению вывесок, муниципальными инспекторами принимаются меры к возбуждению дел об административном правонарушении. На сегодняшний день составлено порядка 250 протоколов, все они направлены в административную комиссию для рассмотрения.

Ирина Мирошник отметила, что многие предприниматели размещают информационные сообщения в окнах, что не всегда соответствует правилам. Кроме того, Мирошник поручила продумать нормативы и регламенты для приведения в порядок входных групп в центральные здания Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-08-25 14:28:01
Как насчет несуразной, и непропорциональной вывески "город воинской славы" и эмблемы РЖД на здании вокзала? Или мэрия выше мелких коммерсантов не замахивается? Цмугуновы - это их недостижимый, космический уровень.
Бриг
2020-08-25 13:41:53
По городу в масках ходют , людей пугают . друг от друга что ли предохраняются или в психозе находятся .
zanoza
2020-08-25 13:50:48
Бриг, пример подают горожанам :)
zanoza
2020-08-25 13:28:49
Чем гулять по пр. Ленина, уж лучше бы посмотрели на то как отвратительно обстоят дела с ремонтом тротуаров, работы практически не ведутся, в зиму похоже войдём с развороченными тротуарами, также обстоят дела и с облагораживанием парков и скверов. Нам Мирошник обещала неповторимый облик города, но никто не мог предположить, что он действительно станет неповторимым, только в худшую сторону.
Ткачев
2020-08-25 14:09:42
zanoza, Зимой некому ходить по тротуарам будет - вторая волна пандемии накроет Рассею. Потому и не спешат с ремонтом, к тому же осадка поребриков пройдет.)))))
zanoza
2020-08-25 14:29:54
Ткачев, так деньги же федеральные, их надо в этом году освоить, а то отберут.
елпидифор
2020-08-25 13:20:46
Это, конечно, все правильно, но неплохо бы мэру покопаться в своем "огороде". Муниципальные троллейбусы с листками рекламы на окнах - одно из самых отвратительных зрелищ в Петрозаводске.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
Пищевые и перерабатывающие предприятия, пожалуй, не пережили такого серьезного испытания новыми экономическими условиями, как сферы пассажирских перевозок, культуры или услуг.
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 4
21.08.2020 09:40
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»