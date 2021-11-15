Глава Петрозаводска: Заснеженные дороги расширят и остановки расчистят

В администрации карельской столицы состоялось очередное заседание оперативного штаба по уборке снега.

Как сообщили на заседании, состоявшемся вечером 4 декабря, подрядная организация ООО «ТехРент» продолжит круглосуточную уборку города. В этой работе задействованы также дополнительные ресурсы – техника и сотрудники различных предприятий, которые оказывают помощь городу. На сегодняшнюю ночь был запланирован выход более 25 единиц техники.

«Четыре звена будут задействованы на вывозе снега с центральных улиц города – проспекта Ленина, площадей Кирова, Гагарина, улицы Фридриха Энгельса и других. Еще два грейдера будут расширять заснеженные магистрали. Восемь тракторов планируется направить на расчистку и подсыпку тротуаров в разных районах города. Еще восемь комбинированных дорожных машин будут заняты на оплужке и подсыпке проезжих частей. Четыре погрузчика будут очищать остановочные комплексы от снежных валов», - такой план работы был представлен на заседании.

Ранее сообщалось, что власти города ищут водителей и трактористов на уборку снега.