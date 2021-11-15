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Глава Петрозаводска: Заснеженные дороги расширят и остановки расчистят

Новости. Общество
08:58, 05 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В администрации карельской столицы состоялось очередное заседание оперативного штаба по уборке снега.

Как сообщили на заседании, состоявшемся вечером 4 декабря, подрядная организация ООО «ТехРент» продолжит круглосуточную уборку города. В этой работе задействованы также дополнительные ресурсы – техника и сотрудники различных предприятий, которые оказывают помощь городу. На сегодняшнюю ночь был запланирован выход более 25 единиц техники.

«Четыре звена будут задействованы на вывозе снега с центральных улиц города – проспекта Ленина, площадей Кирова, Гагарина, улицы Фридриха Энгельса и других. Еще два грейдера будут расширять заснеженные магистрали. Восемь тракторов планируется направить на расчистку и подсыпку тротуаров в разных районах города. Еще восемь комбинированных дорожных машин будут заняты на оплужке и подсыпке проезжих частей. Четыре погрузчика будут очищать остановочные комплексы от снежных валов», - такой план работы был представлен на заседании.

Ранее сообщалось, что власти города ищут водителей и трактористов на уборку снега.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-05 11:03:46
Создать 25 млн "высокопроизводительных рабочих мест" к 2020 году
лесоруб
2021-12-05 11:01:11
"расширить и углУбить" Где то я уже это слышал :)
Ушлый дед
2021-12-05 10:58:26
Сказочники!? Или трепачи?
кир
2021-12-05 10:57:50
Небольшие тракторишки с утра бегают по тротуарам. Парням нравится на них работать - сами недавно из детства вышли. :)
Offff
2021-12-05 10:34:52
Штаб в воскресенье ... Это же какую зарплату получат заседатели ? А не лучше дворников на эти деньги нанять?
Гражданин
2021-12-05 09:43:26
Пожалуйста убирите снег на расширении проезжей части у д.5 по пр. Октябрьскому - напротив стоматологии.
Это элемент дороги. Там стоит знак 3.27 - но в день запрета снег там не убирают.
Ежегодно предприниматели за свои деньги убирают часть проезжей части.
Вася
2021-12-05 09:15:36
В заключении Президент отметил, что каждое слово должно становиться реальным делом: «считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать».
Изя
2021-12-05 09:12:10
Вот вот и кира с собой возьмите , совсем в Столице засиделся )))[ :)
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