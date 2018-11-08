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Новости. Общество
22:00, 08 Ноября 2018
фото: EPA / ИТАР-ТАСС

Глава Российского топливного союза предупредил о росте цен на все товары

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Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша прокомментировал сообщения СМИ о введенных нефтекомпаниями скрытых наценках на бензин.

Эксперт объяснил, что нефтяные компании пытаются компенсировать убытки на розничном рынке, передает РИА Новости.

"Делается это потому, что заморозили розничные цены. Ищут способы компенсировать потери от заморозки цен. Не тушкой, так чучелом, как угодно", — пояснил специалист.

По мнению Аркуши, предприятия, раньше получавшие скидку на топливо при оптовых закупках, теперь получают надбавку до пяти процентов. Он считает, что сейчас налицо скрытый рост цен. И если дорожает топливо, то увеличивается себестоимость работы автоперевозчиков, а это, в свою очередь, ведет к росту цен на все товары.

Ранее СМИ писали, что нефтяные компании приняли решение о скрытых наценках на бензин и дизель для корпоративных клиентов. По данным издания, они ухудшили условия по топливным картам и ввели дополнительные сервисные сборы.

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