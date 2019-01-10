Глава Segezha Group рассказал о необходимости наращивания интенсивности использования лесосеки в Карелии

Президент холдинга Segezha Group, владеющего Сегежским ЦБК, Михаил Шамолин считает необходимым наращивать интенсивность использования лесосеки в Карелии по аналогии с Финляндией.

По его мнению, использование леса, как экологически чистого сырья более перспективно, чем применение пластика.

"Я думаю, рационально и умно извлекать как можно больше из ресурса, который востребован в мире и является экологичным сырьем. Ведь все, что производится из целлюлозы, в отличие от пластика очень быстро самостоятельно разлагается, а при равной стоимости не уступает в потребительских качествах полиэтиленовому пакету", – рассказал Михаил Шамолин.

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