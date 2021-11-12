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Глава Следкома Карелии поблагодарил коллегу из Медвежьегорска за гномиков

Новости. Общество
12:51, 06 Декабря 2021
фото: © СУ СК РФ по Республике Карелия

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Руководитель Медвежьегорского межрайонного следственного отдела Анатолий Анисимов получил благодарность за изготовленный для детского сада игровой комплекс.

По сообщению Следкома по Карелии, майор юстиции Анатолий Анисимов решил облагородить и украсить детские площадки для прогулок на территории детского сада № 2 в Медвежьегорске. Он сам изготовил из бруса небольшой игровой комплекс в виде смешных деревянных гномов и пчелиных улей. Теперь детвора идет гулять на улицу с большой охотой и радостью, отметили в ведомстве.

«За проявленную гражданскую ответственность, неравнодушие и готовность бескорыстно прийти на помощь детям Анисимов Анатолий Александрович получил благодарность от руководителя следственного управления СК России по Республике Карелия Евгения Николаевича Швеца», — говорится в сообщении Следкома по Карелии.

Ранее сообщалось, аварийный колодец на детской площадке в райцентре Карелии закрыли после вмешательства Следкома.

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Комментарии

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Изя
2021-12-06 13:37:38
Молодцы !!! И ведь умеют хоть где то работать )))) :)
Вася
2021-12-06 13:19:42
"Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство".
Гость
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