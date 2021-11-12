Глава Следкома Карелии поблагодарил коллегу из Медвежьегорска за гномиков

Руководитель Медвежьегорского межрайонного следственного отдела Анатолий Анисимов получил благодарность за изготовленный для детского сада игровой комплекс.

По сообщению Следкома по Карелии, майор юстиции Анатолий Анисимов решил облагородить и украсить детские площадки для прогулок на территории детского сада № 2 в Медвежьегорске. Он сам изготовил из бруса небольшой игровой комплекс в виде смешных деревянных гномов и пчелиных улей. Теперь детвора идет гулять на улицу с большой охотой и радостью, отметили в ведомстве.

«За проявленную гражданскую ответственность, неравнодушие и готовность бескорыстно прийти на помощь детям Анисимов Анатолий Александрович получил благодарность от руководителя следственного управления СК России по Республике Карелия Евгения Николаевича Швеца», — говорится в сообщении Следкома по Карелии.

Ранее сообщалось, аварийный колодец на детской площадке в райцентре Карелии закрыли после вмешательства Следкома.