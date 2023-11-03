Глава Следкома России лично проконтролирует ситуацию с опасной дорогой в Карелии

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей поселка в Приладожье.

Жительница поселка Кааламо, расположенного в Сортавальском районе Карелии, обратилась к Председателю СК России Александру Бастрыкину.

Поводом для обращения стала дорога Оппола — Рускеала, проходящая через поселок. Она не освещается и не имеет пешеходной зоны, из-за чего местные жители, в том числе дети, вынуждены ходить прямо по проезжей части, что очень небезопасно, особенно в темноте.

По словам жительницы Карелии, несмотря на многочисленные обращения, местная администрация мер к разрешению ситуации не предпринимает.

В результате Следком России начал процессуальную проверку.

Как уточнили в приемной Председателя СК России, Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ СК Карелии представить доклад о промежуточных результатах проверки ситуаци в Кааламо и принятом по ее итогам решении.

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