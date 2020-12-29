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Главе фермерского хозяйства в Карелии придется ответить за гуляющую с коровами свинью

Новости. Общество
18:00, 30 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Фермер, в хозяйстве которого были выявлены многочисленные нарушения, целый год судился с Россельхознадзором, но проиграл, сообщили в ведомстве.

В 2019 году Управлением Россельхознадзора по Карелии была проведена внеплановая выездная проверка крестьянско-фермерского хозяйства в Прионежском районе. По данным ведомства, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Так, территория хозяйства была огорожена лишь частично и захламлена навозом, старым сеном и досками. При входе в сарай для содержания коров отсутствовали дезинфекционные коврики для обеззараживания обуви. Навоз, собираемый в помещениях, складировался на огород, его водонепроницаемость не обеспечена.

Кроме того, коровы и свинья выгуливались вместе на площадке, хотя ветеринарными правилами установлено безвыгульное содержание свиней, либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами. Площадка для выгула была занавожена, в том числе свежим свиным навозом, являющимся отходом III класса опасности.

Глава хозяйства была привлечена к административной ответственности. Ей было выдано предписание устранить нарушения. Но женщина не согласилась с предписанием Россельхознадзора и обратилась в суд.

Арбитражным судом Карелии предписание Управления было признано законным, Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал решение суда первой инстанции. В результате предписание, выданное главе крестьянско-фермерского хозяйства в Карелии, оставлено в силе.

Ранее предприятие в Карелии поймали при попытке спрятать трупы животных в землю.

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