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Новости. Общество
19:00, 02 Декабря 2018

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Дикая свадьба, мутный бюджет и растущие тарифы

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Дом для рожениц спустя 4 года

В начале недели "Столица на Онего" побывала в открывающемся Перинатальном центре Карелии, который строили четыре года. Строительство велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. Первые роды здесь ожидаются 10 декабря.

Готовьте кошельки

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о повышении размера взносов на капремонт в Карелии Минимальный размер в многоквартирном доме в 2019 году составит 8 рублей 25 копеек. Одним словом, не сэкономишь.

Как завуалировали "истинное лицо" карельского бюджета

Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.

В начале декабря Законодательное собрание Карелии приступит к рассмотрению во втором чтении проекта регионального бюджета на следующий год – документа, который вызывает немало вопросов у тех, кто попытался хотя бы немного проанализировать его цифры. Рассчитывать на то, что депутаты подвергнут законопроект серьезной корректировке, не приходится – нынешний карельский парламент почти полностью находится под контролем партии власти и республиканского правительства. Однако после утверждения законодателями основных параметров бюджета ответственность за него ложится не только на разработчиков документа, но и на депутатский корпус.

Дикая свадьба

Такой наглости Петрозаводск уже давно не видел - свадебный кортеж перекрыл движение в самом центре города в час пик. На пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина автомобили свадебного кортежа нарушили ПДД.

Машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу. Известно, что в качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов. Движение авто зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Общая сумма штрафов составила порядка 100 тысяч рублей.

Всех уволю!

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал сократить число правительственных учреждений и персонала.

"Самое простое – наплодить бюджетных мест различных. Закрыть этим социальный вопрос, платить минимальную зарплату, вытаскивать деньги из республики, которая залезает в кредит, и все очень хорошо. Так можно жить год, два, три, пять. Дальше что? Поэтому, конечно, сегодня надо понимать, что нужно развивать экономику. И наша задача, чтобы максимальное количество активного населения работало в реальном секторе экономики. Вот мы сейчас опять планируем сокращение правительственных наших учреждений. Будет сокращение персонала. Потому что надо сокращать непроизводственный сектор. И это во всем должно быть", - сказал Парфенчиков.

С Днем Рождения!

А после этого Артур Парфенчиков отпраздновал 54-летие. Даже глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил руководителя Карелии с этой датой.

"Поздравляю с днем рождения дорогого друга, главу Республики Карелия, кавалера ордена Кадырова Артура Парфенчикова. Мы знакомы много лет, часто встречаемся, обсуждаем важные вопросы, делимся успехами, говорим о проблемах", - говорится в поздравлении Кадырова.

Эта проклятая "аварийка"

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в ходе рейда выявили нарушения при реализации программы расселения аварийного жилья и назвали ситуацию катастрофической.

Активисты регионального отделения ОНФ провели рейд в Суоярви. Проверка показала, что в доме на улице Ленина, сданном в эксплуатацию в 2016 г., проблемы до сих пор не устранены, а здание на улице Лесной превратилось в опасный недострой.

Активисты ОНФ обратились в Минстрой с требованием разобраться в ситуации и заставить застройщика устранить дефекты. По информации общественников, к исправлению нарушений приступили спустя два года. У дома №10 в данный момент обустраивают дренажную систему. При этом в подвале по-прежнему стоит вода. В настоящее время здесь также идут дополнительные работы по звукоизоляции крыши и чердака.

И о погоде

В первый месяц зимы обильные осадки ожидаются в Карелии, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме", — сказал Киктев.

Самые обильные осадки ожидают в декабре Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию.

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