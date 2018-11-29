Рамзан Кадыров поздравил Парфенчикова с Днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил руководителя Карелии Артура Парфенчикова с 54-летием.

"Поздравляю с днем рождения дорогого друга, главу Республики Карелия, кавалера ордена Кадырова Артура Парфенчикова. Мы знакомы много лет, часто встречаемся, обсуждаем важные вопросы, делимся успехами, говорим о проблемах", - цитирует "Коммерсант" поздравление Кадырова.

"Артур Олегович до избрания на пост руководителя Карелии прошел большую школу работы в правоохранительных органах. Он является настоящим патриотом России, достойным сыном Отечества, верным соратником президента РФ Владимира Путина. Желаю Артуру Олеговичу крепкого здоровья и успехов! " – заключил глава Чечни.