Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:04, 29 Ноября 2018

Рамзан Кадыров поздравил Парфенчикова с Днем рождения

Загрузка...

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил руководителя Карелии Артура Парфенчикова с 54-летием.

"Поздравляю с днем рождения дорогого друга, главу Республики Карелия, кавалера ордена Кадырова Артура Парфенчикова. Мы знакомы много лет, часто встречаемся, обсуждаем важные вопросы, делимся успехами, говорим о проблемах", - цитирует "Коммерсант" поздравление Кадырова.

"Артур Олегович до избрания на пост руководителя Карелии прошел большую школу работы в правоохранительных органах. Он является настоящим патриотом России, достойным сыном Отечества, верным соратником президента РФ Владимира Путина. Желаю Артуру Олеговичу крепкого здоровья и успехов! " – заключил глава Чечни.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-11-29 11:46:37
Вместо поздравления Кадыров мог бы объяснить: как так получается, что в Чечне детские сады всё открываются и открываются (ещё в 2013-м году СМИ писали, что у них открылся уже 179-й по счёту детсад, а сейчас, наверное, уже к двум сотням их количество близко), в Карелии всё закрываются и закрываются...
gaudealis
2018-11-29 11:43:53
Дедушке Ленину было 53 года, когда он умер.
Получается, что Парфенчиков - старше дедушки Ленина. С чем его и поздравляем.
Беня
2018-11-29 12:29:41
gaudealis, дедушка Ленин не сам помер, ему Фани Ефимовна Каплан поспособствовала. А кто может дать гарантию, шо тебе анархистка с пистолетом на роду не написана?
Сергей
2018-11-29 11:37:44
У Кадырова есть чему поучиться.
Елена
2018-11-29 10:42:14
Кто -то рукопожатие Трампа ждёт всё время, потом обсуждается это месяц ,кому-то достаточно другого...жизнь странная штука,....правда конец у всех один....уж извините...
не люблю дни рожденья, после каждого из них , на год становишься ближе к земле.....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
25.11.2018, 09:30
ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города
27.11.2018, 15:39
Просто космос какой-то

Аналитика

28.11.2018 13:52
Капитал
Профицит на дефиците 2
Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.
Просто космос какой-то 8
27.11.2018 15:39
Эталонный Водоканал 1
27.11.2018 15:35
Юбилей без соседей 2
27.11.2018 13:29
Дом с душком 8
26.11.2018 10:46
Вся аналитика

Чтиво

28.11.2018 16:03
Без политики
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
В минувшие выходные в Петрозаводске прошел представительный турнир по боксу на призы АО "Прионежская сетевая компания".
"Я прямо кайф получаю, когда пою" 4
27.11.2018 11:14
Скинемся за безответственность власти 5
23.11.2018 13:09
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»