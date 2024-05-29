ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Жара в Карелии, арест Красулина и итоги пожара в Гридино

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Аномальная жара воцарится в Карелии
В МЧС предупредили об аномально жаркой погоде в южных районах Карелии.
Задержан депутат Заксобрания Карелии и бизнесмен Виталий Красулин
В сети появилась информация о том, что 28 мая произошло задержание Виталия Красулина.
МЧС Карелии опубликовало фото сгоревших домов в поселке Гридино
На месте пожара работает вертолет.
Соболезнования
Житель города бумажников погиб на СВО
В ходе проведения специальной военной операции погиб кондопожанин Роман Пошарин.
Еще один уроженец Карелии погиб на спецоперации
В Лоухском районе сообщили о гибели местного уроженца.
«Глубочайшие соболезнования родителям»: на СВО погиб житель Сегежи
В зоне проведения спецоперации 15 мая 2024 года погиб Алексей Федорович Васильев.
В ходе спецоперации погиб уроженец Карелии
В ходе СВО погиб Денис Захаров, сообщили власти Костомукши.
«Сегежский округ скорбит», — стало известно о гибели уроженца Карелии на спецоперации
В ходе СВО погиб Пасынков Андрей Леонидович.
Дорожная хроника
Водитель электросамоката скрылся после наезда на девочку в центре Петрозаводска
Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, в котором водитель электросамоката сбил 11-летнего ребенка на электросамокате.
После жесткого столкновения иномарка вылетела на тротуар на оживленном проспекте Петрозаводска
Жесткая авария произошла вечером на Комсомольском проспекте - там столкнулись два автомобиля.
В Петрозаводске произошла массовая авария - одного из водителей госпитализировали
На Старой Кукковке в карельской столице столкнулись три автомобиля.
В новом районе Петрозаводска разбился мотоциклист
Появилось видео последствий аварии с мотоциклистом на Кукковке.
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Петрозаводске
Жесткая авария произошла на Ключевой.
В Петрозаводске немецкий кроссовер сбил школьника на велосипеде
В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Пограничная.
Суды
Очередной депутат карельского Заксобрания побывал на этой неделе в суде
Суд назначил депутату наказание в виде штрафа.
В Петрозаводске арестовали сына депутата Красулина
Артема Красулина арестовали на 2 месяца.
Владельца скандальных ларьков в Петрозаводске обязали покинуть Россию
Гражданин Азербайджана и владелец ларьков «Синьор Помидор», прославившийся скандалом с незаконными павильонами на Древлянке, обязан покинуть Россию.
Рассмотрение уголовного дела Антипова начнется в Медвежьегорске
В Медвежьегорском горсуде судья Ольга Орлова начнет рассмотрение уголовного дела экс-главы администрации района Максима Антипова.
Судьбу молодой хозяйки притона в Северном Приладожье и ее юного друга решит суд
Юношу и девушку из Сортавалы обвиняют в незаконном обороте наркотиков.
В Карелии утвердили приговор по громкому делу о мошенничестве в спортивной школе
В отношении одного из фигурантов дела о «мертвых душах» в Прионежской ДЮСШ было утверждено обвинительное заключение.
Собственник уничтожил почву на берегу одного из крупнейших озер Карелии
Природоохранная прокуратура подала в суд на собственника участка на берегу Сямозера.
«Дом, который построил МЖК»: 12 лет жильцы опасного долгостроя испытывают беспредел застройщика
Застройщик – «Молодежный жилой комплекс» — оставил жителей один на один с их бедами.
Происшествия
Из-за молнии загорелись дом и сарай в Прионежском районе Карелии
Пожарных вызывали в местечко Пиньгуба - там горел дачный участок.
В одном из районов Петрозаводска накрыли нелегальных продавцов
Сотрудники администрации совместно с полицейскими пресекли незаконную торговлю на Древлянке.
Опасность нависла над посетителями детской поликлиники в Петрозаводске
Детей и их родителей предупредили об опасности возле входа в здание на улице Мерецкова.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержали несовершеннолетнего курьера мошенников
В полицию Петрозаводска поступило несколько заявлений от действий телефонных мошенников, которые сообщили, что их близким нужно помощь.
Актуально
1 июня в Карелии и еще более сорока регионах России алкоголь продаваться не будет
Завтра алкогольную продукцию в магазинах не купить.
Завершился ремонт аэропорта «Петрозаводск»
Аэропорт вернется в прежний режим работы 1 июня.
Один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска уходит на летние каникулы
Летом в Петрозаводске не будет работать один из городских троллейбусных маршрутов.
Торговый центр в Петрозаводске продают на аукционе
В УФССП Карелии объявили о проведении торгов арестованной недвижимости.
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1 июня в уникальный маршрут отправляется туристический поезд Сортавала - Черные камни
Поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям, праздничным дням и 12 июня.
На дне Ладоги обнаружен старинный адмиралтейский якорь
Эту находку обнаружила команда центра научных исследований в ходе экспедиции.