ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Жара в Карелии, арест Красулина и итоги пожара в Гридино

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Аномальная жара воцарится в Карелии

В МЧС предупредили об аномально жаркой погоде в южных районах Карелии.

Задержан депутат Заксобрания Карелии и бизнесмен Виталий Красулин

В сети появилась информация о том, что 28 мая произошло задержание Виталия Красулина.

МЧС Карелии опубликовало фото сгоревших домов в поселке Гридино

На месте пожара работает вертолет.

Соболезнования

Житель города бумажников погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб кондопожанин Роман Пошарин.

Еще один уроженец Карелии погиб на спецоперации

В Лоухском районе сообщили о гибели местного уроженца.

«Глубочайшие соболезнования родителям»: на СВО погиб житель Сегежи

В зоне проведения спецоперации 15 мая 2024 года погиб Алексей Федорович Васильев.

В ходе спецоперации погиб уроженец Карелии

В ходе СВО погиб Денис Захаров, сообщили власти Костомукши.

«Сегежский округ скорбит», — стало известно о гибели уроженца Карелии на спецоперации

В ходе СВО погиб Пасынков Андрей Леонидович.

Дорожная хроника

Водитель электросамоката скрылся после наезда на девочку в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, в котором водитель электросамоката сбил 11-летнего ребенка на электросамокате.

После жесткого столкновения иномарка вылетела на тротуар на оживленном проспекте Петрозаводска

Жесткая авария произошла вечером на Комсомольском проспекте - там столкнулись два автомобиля.

В Петрозаводске произошла массовая авария - одного из водителей госпитализировали

На Старой Кукковке в карельской столице столкнулись три автомобиля.

В новом районе Петрозаводска разбился мотоциклист

Появилось видео последствий аварии с мотоциклистом на Кукковке.

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Петрозаводске

Жесткая авария произошла на Ключевой.

В Петрозаводске немецкий кроссовер сбил школьника на велосипеде

В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Пограничная.

Суды

Очередной депутат карельского Заксобрания побывал на этой неделе в суде

Суд назначил депутату наказание в виде штрафа.

В Петрозаводске арестовали сына депутата Красулина

Артема Красулина арестовали на 2 месяца.

Владельца скандальных ларьков в Петрозаводске обязали покинуть Россию

Гражданин Азербайджана и владелец ларьков «Синьор Помидор», прославившийся скандалом с незаконными павильонами на Древлянке, обязан покинуть Россию.

Рассмотрение уголовного дела Антипова начнется в Медвежьегорске

В Медвежьегорском горсуде судья Ольга Орлова начнет рассмотрение уголовного дела экс-главы администрации района Максима Антипова.

Судьбу молодой хозяйки притона в Северном Приладожье и ее юного друга решит суд

Юношу и девушку из Сортавалы обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

В Карелии утвердили приговор по громкому делу о мошенничестве в спортивной школе

В отношении одного из фигурантов дела о «мертвых душах» в Прионежской ДЮСШ было утверждено обвинительное заключение.

Собственник уничтожил почву на берегу одного из крупнейших озер Карелии

Природоохранная прокуратура подала в суд на собственника участка на берегу Сямозера.

«Дом, который построил МЖК»: 12 лет жильцы опасного долгостроя испытывают беспредел застройщика

Застройщик – «Молодежный жилой комплекс» — оставил жителей один на один с их бедами.

Происшествия

Из-за молнии загорелись дом и сарай в Прионежском районе Карелии

Пожарных вызывали в местечко Пиньгуба - там горел дачный участок.

В одном из районов Петрозаводска накрыли нелегальных продавцов

Сотрудники администрации совместно с полицейскими пресекли незаконную торговлю на Древлянке.

Опасность нависла над посетителями детской поликлиники в Петрозаводске

Детей и их родителей предупредили об опасности возле входа в здание на улице Мерецкова.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержали несовершеннолетнего курьера мошенников

В полицию Петрозаводска поступило несколько заявлений от действий телефонных мошенников, которые сообщили, что их близким нужно помощь.

Актуально

1 июня в Карелии и еще более сорока регионах России алкоголь продаваться не будет

Завтра алкогольную продукцию в магазинах не купить.

Завершился ремонт аэропорта «Петрозаводск»

Аэропорт вернется в прежний режим работы 1 июня.

Один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска уходит на летние каникулы

Летом в Петрозаводске не будет работать один из городских троллейбусных маршрутов.

Торговый центр в Петрозаводске продают на аукционе

В УФССП Карелии объявили о проведении торгов арестованной недвижимости.

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1 июня в уникальный маршрут отправляется туристический поезд Сортавала - Черные камни

Поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям, праздничным дням и 12 июня.

На дне Ладоги обнаружен старинный адмиралтейский якорь

Эту находку обнаружила команда центра научных исследований в ходе экспедиции.