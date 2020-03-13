ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ, БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ И ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса введен в Карелии



© Станислав Красильников/ТАСС

В республике Карелия с 12 марта введен режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав региона.

В Карелии создается оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Штаб возглавит заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

На борьбу с коронавирусом из бюджета Карелии выделяется почти 40 млн рублей. При прогрессирующем сценарии распространения коронавируса эпидемией может быть охвачена значительная часть населения республики, и тогда могут потребоваться более 3 млрд рублей.

Что выделаете, чтобы не заразиться коронавирусом. Ответить на вопрос можно здесь.

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Парламент Карелии поддержал поправки в Конституцию России



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Законодательное собрание Карелии подавляющим большинством голосов поддержало 12 марта поправки в Конституцию России, принятые накануне Государственной Думой и Советом Федерации страны. "За" высказались представители "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Против проголосовали только два депутата от партии "Яблоко", а коммунисты от участия в голосовании воздержались.

Конституционные поправки предполагается вынести на всероссийское голосование 22 апреля.

Ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО)



© Кадр из видео/ DtpPtz.ru

Во вторник, 10 марта в 21.55 31-летний водитель Kia и 24-летний водитель Mercedes устроили гонки по проспекту Ленина. В результате два гонщика столкнулись в районе остановки около ПетрГУ. Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где стояли в ожидании транспорта 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина.

На ошеломительной скорости иномарка снесла девочку, отбросив ее на несколько метров на газон, и попутно зацепив убегавшую женщину.

Обе пострадавшие получили травмы.

Водителю, совершившему ДТП с пострадавшими, грозит два года лишения свободы.

Главу Пряжинского района Галину Иванову обвиняют в мошенничестве



© Сайт администрации Пряжинского района

Уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия в период с февраля по май 2019 года глава района подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда, которые представила в бухгалтерию администрации района, вследствие чего незаконно получила бюджетные денежные средства за якобы имевшие место командировки на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

Виталий Красулин покидает пост директора АО "ТНС энерго Карелия"



© пресс-служба ТНС энерго Карелия

С 13 марта управляющий директор АО "ТНС энерго Карелия" Виталий Красулин покидает свой пост.