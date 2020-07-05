890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гостившая в деревне на севере Карелии семья из Москвы оказалась зараженной COVID-19 1
Сегодня 17:22
Отправленный в отставку глава Сортавалы попросил горожан не вестись на провокации 8
Сегодня 08:17
Грозы и ливни надвигаются на Карелию
Сегодня 12:41
МЧС Карелии предупреждает о ливнях и сильном ветре 1
Сегодня 14:19

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТМЕНА САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ, НИЗКАЯ ЯВКА НА ГОЛОСОВАНИИ И ОТСТАВКА МЭРА СОРТАВАЛЫ

Новости. Общество
19:00, 05 Июля 2020
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих

Во время прямой линии 30 июня Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

Но те, кто прибыл из-за рубежа, все-таки должны соблюдать режим самоизоляции. А также будут действовать меры контроля для лиц, прибывших в Карелию со служебными командировками. Им при въезде необходимо предоставить анализ на COVID-19.

ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

По результату обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО)

Руководитель муниципального образования Сергей Крупин не позволил депутату горсовета Олегу Белову, назначенному временно исполняющим обязанности главы города, занять свой кабинет.

Но Крупин не сдавался, и произошла потасовка

Коронавирус не отступает

Семь человек с диагнозом коронавирус умерли в Карелии

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451. Всего выздоровели – 687.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 778 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

ЧП

Годовалый малыш выпал из окна 5 этажа в Петрозаводске – врачи борются за его жизнь

Инцидент произошел 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа.

Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

На озере в Лососинном утонул 64-летний мужчина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 4
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 23
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 4
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»