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Новости. Общество
21:00, 26 Апреля 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Подробности дела о педофилии, нет денег для детских лагерей, колония для бывшего полицейского

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Задержан известный армянин


фото: @ PAN Photo

Главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян был задержан в Карелии по запросу армянской стороны. Ранее Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

Грозят ли Карелии "мусорные" протесты?


фото: pixabay.com

Руководство регоператора по обращению с ТКО ООО "Автоспецтранс" сообщило о своем отношении к протестной активности населения, несогласного утилизировать на своей территории мусор.

Директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов заявил, что компания тщательно отслеживает соцсети на предмет активности граждан по теме утилизации мусора.

"Если имеет место какое-то социальное напряжение, немедленно выезжаю либо я, либо один из моих заместителей для того, чтобы эту проблему, во-первых, понять изнутри. Связываемся в том числе с администрацией для того, чтобы понимать, в чем проблема, и пытаться, прежде всего, минимизировать это все. Как правило, подобного рода протестные настроения происходят в виду, может быть, не совсем корректного обвинения в наш адрес", - сказал Кузнецов.

Денег нет, но вы… сами знаете, что делать


фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что у республики нет свободных средств на строительство стационарных лагерей. Об этом он сообщил на заседании правительства Карелии в четверг.

"У нас три стационарных лагеря. Это, конечно, тоже большая проблема. А средств на создание новых лагерей пока нет. Пока нет таких средств. Об этом нужно откровенно говорить. Хотя совершенно очевидно, что этим нужно заниматься", - сказал Парфенчиков.

Дело о педофилии


фото: vk.com

Открылись скандальные подробности в деле обвиняемого в педофилии экс-директора музея Медвежьегорска.

Медвежьегорский районный суд Карелии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего директора местного музея Сергея Колтырина и его подельника в развращении и сексе с подростком, не достигшим 14 лет.

В четверг, 25 мая, судья Медвежьегорского районного суда Сергей Матвеев начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело по педофилии.

Колония для сына экс-начальника колонии


фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Петрозаводский городской суд отправил в колонию строгого режима Александра Гавриленко, так как он не платил уголовный штраф, сообщает управление службы судебных приставов Карелии.

Правда, ведомство не указывает имя фигуранта. Но его имя подтвердили в прокуратуре и в суде.

Александр Гавриленко - сын бывшего начальника исправительной колонии №9 Николая Гавриленко.

Напомним, в марте 2015 года Верховный суд Карелии изменил приговор Гавриленко, который, будучи полицейским, брал  взятки у владельцев казино. Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Гавриленко и уменьшил ему сумму наложенного штрафа с 200 миллионов рублей до 29 миллионов. Кроме того, бывший полицейский, приговоренный к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, по решению Верховного суда был освобожден из-под стражи.

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