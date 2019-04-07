ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Пока без аэровокзала, Дом офицеров не отдадут РПЦ, финансы Карелии ждет проверка Москвы
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов совершил поездку по северным районам республики. Вместе с помощниками он побывал в Кемском, Лоухском районах и Костомукше, где прошли встречи с жителями. Люди пришли и рассказали о самом наболевшем. В основном, это проблемы в социальной сфере – жители севера, как, впрочем, и других территорий, стали жертвами пресловутой "оптимизации", которую проводит в Карелии республиканское правительство.
"Все нажитое непосильным трудом…"
Территориальное управление федерального агентства госимущества выставило на продажу два автомобиля, принадлежавших ранее экс-главе Карелии, бывшему директору музея "Кижи" Андрею Нелидову.
Объявление о торгах размешено на сайте судебных приставов Карелии.
Самолеты из Петрозаводска до Москвы станут летать ежедневно. Со 2 апреля авиакомпания "Победа" будет осуществлять рейсы «Москва – Петрозаводск - Москва» ежедневно, сообщается на сайте правительства Карелии.
Время вылетов из карельской столицы в период по 25 мая по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям – в 12.30, прибытие в столицу России – 13.35.
Власти Петрозаводска рассказали, где пройдет весенний ямочный ремонт. Рабочие ООО "ТехРент" продолжают восстанавливать поврежденные фрагменты дорожного полотна с применением технологии холодного асфальтобетонного покрытия.
Карелия попала в план проверок аудиторов Счетной палаты на 2019 год. Счетная палата России опубликовала перечень проверок в этом году. Карелия в этом списке фигурирует дважды. Так, аудиторы проведут анализ управления госдолгом нашей республики за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года.
Проверка в нашей республике коснется также использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения в прошлом году.
Власти Карелии не планируют отдавать Дом офицеров в Петрозаводске РПЦ
В правительстве республики прокомментировали инициативу РПЦ вернуть в собственность карельской митрополии Дом офицеров в Петрозаводске. Об этом "Столице на Онего" сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.
Хотели, как лучше, а получилось…
Аукцион по строительству аэровокзала в Петрозаводске признан незаконным.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии приняло решение аннулировать результаты аукциона по выбору подрядчика, который должен строить новый аэровокзал в аэропорту "Петрозаводск".
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