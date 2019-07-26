ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР В СИГМЕ, ОБВИНЕНИЕ ДАЙВЕРУ-ИНСТРУКТОРУ, ХАЛАТНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ В ДЕЛЕ О "МАНЬЯКЕ"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Пожар в "Сигме"



фото: Столица на Онего

В минувший вторник, 23 июля, в 20.43 на Лесном проспекте в Петрозаводске произошел пожар в здании торгового центра "Сигма", принадлежащем ООО Холдинг "Лотос". В тушении участвовало 13 единиц техники и 38 человек личного состава. Из здания эвакуировали 214 посетителей и сотрудников гипермаркета. В результате пожара было повреждено битумное покрытие кровли на площади 10 кв.м. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.

Следователи предъявили обвинение дайверу-инструктору Дмитрию Беленихину



фото: vk.com/belenikhin

Следствие предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, дайверу Дмитрию Беленихину после исчезновения двух ныряльщиков в Баренцевом море. Кроме того, следователи просили поместить Беленихина по домашний арест, но суд оставил инструктора под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин погружались с аквалангом в районе полуострова Немецкий. "При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте северо-западного следственного управления.

Одним из пропавших дайверов был петрозаводчанин 1971 года рождения.

Медведь напал на дачника в Карелии



фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Костомукше дачник госпитализирован после нападения медведя.

В минувшую среду, 24 июля, в Межрайонную больницу привезли дачника с укушенными ранами предплечья. Случай произошел в СОТ "Родник". К мужчине навстречу выбежал медвежонок, и он решил погладить зверя. Через какое-то время из леса вышла медведица и укусила костомукшанина за руку. По словам главного врача Евгения Шубина, пациент находится в состоянии средней тяжести, ему сделана операция.

Двум полицейским предъявлено обвинение в халатности по делу "маньяка"



фото: Следком

Следком Карелии предъявил обвинение сотрудникам УМВД России по городу Петрозаводску в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, летом 2018 года обвиняемые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, недобросовестно исполнили свои обязанности, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Так, в июне 2018 года участковому было поручено проведение проверки поступивших в полицию сообщений о причинении телесных повреждений 30-летнему петрозаводчанину. Несмотря на наличие в материалах проверки объективных сведений, указывающих на умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, сотрудником полиции было вынесено заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, впоследствии им не были организованы проведение дополнительной проверки и своевременная передача материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела. В дальнейшем сотрудник следственного управления УМВД России по городу Петрозаводску, получивший данный материал от участковых, вопреки поручению своего руководства, не организовал своевременное проведение надлежащей проверки и мер к своевременному возбуждению уголовного дела не принял. В результате уголовное дело по факту причинения мужчине тяжкого вреда здоровья было возбуждено органами внутренних дел лишь 10 сентября 2018 года, но меры к изобличению Ипатова, виновного в совершении преступления, его задержанию и заключению под стражу по-прежнему не принимались.

Оставаясь на свободе, Ипатов 16 сентября 2018 напал с ножом на несовершеннолетнюю, причинив ей тяжкий вред здоровья, 19 и 20 сентября 2018 года на территории города Петрозаводска убил двух девушек.

По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении 29-летнего мужчины, ранее судимого и неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в отношении обвиняемых в халатности избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пять человек разбились в автомобиле, врезавшемся в дерево



фото: УГИБДД по Карелии

По информации ГИБДД Карелии, 24 июля в 4.05 в Сегеже на 2 км при подъезде к городскому пляжу 21-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и четыре пассажира были травмированы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Стали известны первые кандидаты в Петросовет

Региональные отделения партий и самовыдвиженцы выдвинули кандидатуры на дополнительные выборы в Петросовет, которые состоятся 8 сентября. На официальном сайте Центральной избирательной комиссии Карелии появились данные о кандидатах, выдвинутых региональными отделениями партий и в порядке самовыдвижения.

От КПРФ выдвинуты Евгений Куликов (округ №8) и Инесса Петкевич (округ № 10), от ЛДПР Павел Стальцов (округ №8) и Константин Прудниченко (округ №10). По одному кандидату выдвинули "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – Юрий Степанов будет баллотироваться в округе №8, и "Политическая партия социальной защиты" - Александр Соколов, округ № 10. В порядке самовыдвижения в выборах планируют участвовать Василий Калюта, Валерий Клепкин, Армас Куронен. Из всех перечисленных кандидатов зарегистрирован пока только Павел Стальцов от ЛДПР. Самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать подписи избирателей.

Ожидается, что в ближайшее время в Территориальную избирательную комиссию Петрозаводска поступят документы на кандидатов от "Единой России" и "Справедливой России".

В Карелию идут холода



фото: pxhere.com

Холодный циклон заденет не только центральную часть России, но коснется и Карелии, сообщили в карельском Гидрометцентре. По информации синоптиков, холодать начнет уже 28 июля. "Особенно холодными будут 29 и 30 июля, - сказали в Гидрометцентре. – Ночные температуры составят +3…+8 градусов, днем ожидается +8…+13. С дождем". Потепление, по словам синоптиков, придет в Карелию лишь ко 2 августа.