ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РАБОТУ ЛЮБАРСКОГО ОЦЕНИЛИ, ЕЩЕ ТРОЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ И РОДИТЕЛИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПРОВЕЛИ НОЧЬ У ШКОЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ПЕТРОСОВЕТ ПРИЗНАЛ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКА В 2021 ГОДУ
Большинство депутатов горсовета Петрозаводска сегодня признало удовлетворительной работу администрации города в 2021 году.
Глава Карелии Артур Парфенчиков, со своей стороны, поставил администрации Петрозаводска «четверку с минусом» за работу по уборке улиц города от снега минувшей зимой.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ КАРЕЛИИ ДОСТИГЛО СЕМИ ЧЕЛОВЕК
Погиб наш земляк из Медвежьегорска Андрей Гришин.
МАМА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ: Я ЗАПИСАЛАСЬ В ЧАСТНУЮ ШКОЛУ ЗА 19 ТЫСЯЧ, БОЛЬШЕ НЕ ПОТЯНУТЬ ИЛИ ПОЧКУ ПРИДЕТСЯ ПРОДАТЬ
Родители будущих первоклассников провели ночь на морозе, чтобы записать своих детей в школу.
АКТУАЛЬНО
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОДНЯЛАСЬ ДО 40 РУБЛЕЙ (ФОТОФАКТ)
С сегодняшнего дня, 31 марта, стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска повысится с 38 до 40 рублей, ранее сообщал глава Петрозаводска Владимир Любарский.
ЛЮБАРСКИЙ ЗАДУМАЛ ВОССТАНОВИТЬ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ПЕТРОЗАВОДСКА, УПРАЗДНЕННУЮ ПРИ МИРОШНИК
Администрация столицы Карелии рассматривает возможность возвращения в структуру мэрии должности главного архитектора города, упраздненной в 2017 году прежними властями.
МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛ КВАРТАЛЫ, ОТКУДА НАЧНЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА ГОРОДА
Комплексная застройка территорий Петрозаводска начнется с кварталов в районе улицы Шотмана после сноса аварийных домов.
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В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАКРЫЛИСЬ МАГАЗИНЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПОЛЬСКОЙ LPP GROUP (ФОТО)
В торговом центре на Лесном проспекте, 47 закрылись магазины, торговавшие одеждой брендов Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House.
КАЮР ИЗ КАРЕЛИИ ВЫИГРАЛ ПРИЗ В 2 МЛН РУБЛЕЙ НА ЛЕГЕНДАРНОЙ ГОНКЕ НА КАМЧАТКЕ
Спортсмен из Карелии Михаил Шелковин занял второе место на Камчатке гонке на собачьих упряжках «Берингия».
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