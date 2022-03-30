Мэр Петрозаводска назвал кварталы, откуда начнется комплексная застройка города

Комплексная застройка территорий Петрозаводска начнется с кварталов в районе улицы Шотмана после сноса аварийных домов.

Об этом сообщил сегодня на заседании Петросовета глава города Владимир Любарский.

«В качестве пилотного проекта решено апробировать застройку в районе улиц Северная, Шотмана и Сорокская. На этом участке расположено 10 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. В настоящее время совместно с республиканским правительством ведется подготовительная работа по комплексному развитию территории Октябрьского района», — сказал Владимир Любарский.

Планы комплексной застройки территорий Петрозаводска поддержал глава Карелии Артур Парфенчиков. Он напомнил, что в течение ближайшие пяти лет планируется расселение более 700 многоквартирных аварийных домов. Освоение освободившихся участков приведет фактически к формированию «новой модели» городской застройки, отметил глава республики.

Он обратился к администрации Петрозаводска с рекомендаций максимально снизить административную нагрузку на застройщиков, которые будут осваивать территории комплексной застройки и другие районы города.

«Мы сегодня должны убрать все бюрократические препоны, мы должны максимально упросить все регламенты, которые зачастую абсолютно не обоснованы. Особенно по земельным вопросам, по согласованиям сокращайте процедуры. За каждую стройку надо бороться. Это все экономика, это все рабочие места, это все социальная стабильность», — пояснил глава Карелии.