ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РАЗЛИВ ТОПЛИВА В СОРТАВАЛЕ, СХОД ПОЕЗДА С РЕЛЬСОВ И ПОГОДА НА МАЙСКИЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЧП: В СОРТАВАЛЬСКОМ РАЙОНЕ КАРЕЛИИ ПРОИЗОШЕЛ РАЗЛИВ 200 ЛИТРОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Разлив горюче-смазочных материалов произошел из-за разгерметизации цистерны бензовоза и попали в дренажную канаву у реки.

Прокуратура Карелии начала проверку по факту загрязнения реки после разлива топлива в Сортавальском районе.

При этом очевидец опроверг заявление чиновников о локализации мазута, попавшего в реку в Карелии (ВИДЕО).

ТЕПЛОВОЗ И ДВА ВАГОНА СОШЛИ С РЕЛЬСОВ В КАРЕЛИИ (ФОТО)

Карельская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода подвижного состава на станции Томицы.



фото: © Северо-западная транспортная прокуратура

В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ПОГОДУ ВЫДАСТ НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В праздничные дни карельская капризная карельская погода сохранит свою любовь к переменам, сообщили в республиканском Гидрометцентре.



фото: © «Столица на Онего»

НА ЗАМЕТКУ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В КАРЕЛИИ ВОДОПАД ОЖИВЕТ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Жители и гости Карелии вновь смогут увидеть в Гирвасе самый большой искусственный водопад в республике во время водосброса на Пальеозерской ГЭС.



фото: © Владимир Ракчеев

ЛЕТОМ ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ СТАНЕТ ПРОЩЕ ДОБРАТЬСЯ ДО КРЫМА

На полуостров отправится больше поездов, а для туристов откроются новые отели.



фото: © Pixabay

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

В столице Карелии 8 мая состоится концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы.



фото: Служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТКРОЕТСЯ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА» ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Власти Петрозаводска приглашают продавцов товарами для дачи принять участие в ярмарке в мае.



фото: © «Столица на Онего»

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ

ОТРЕСТАВРИРОВАННУЮ ЗА 750 МЛН РУБЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ КАРЕЛИИ ВНОВЬ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ

Карелия направит 28 млн рублей на ремонт здания национальной библиотеки, которую в 2017 году некачественно реконструировали за 750 млн рублей.



коллаж: © «Столица на Онего»

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В КАРЕЛИИ СНОВА ВЫРОСЛИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

Стоимость жилья в новостройках в Карелии с начала года выросла на 6,5%, а на вторичном рынке – на 6,6%.



фото: © Правительство Карелии

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

ПОЛИЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКА ИЩЕТ ИЗУВЕРОВ, ЗАМУЧИВШИХ И ЖЕСТОКО УБИВШИХ ДОМАШНЮЮ СОБАКУ

В центре Петрозаводска неизвестные жестоко убили собаку.



фото: паблик «СОФИ. Поиск домашних животных. Петрозаводск»

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАШЛИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, ЖЕСТОКО УБИВШЕГО СОБАКУ

Петрозаводчанин, зверски замучивший и убивший собаку на Голиковке, находится в больнице.



фото: © МВД Карелии, кадр из видео

МУЖЧИНУ БЕЗ ЧУВСТВ НАШЛИ НА УЛИЦЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)

В понедельник утром на улице Шотмана прохожие обнаружили бесчувственное тело мужчины и вызвали полицию.



фото: © читатель «Столицы на Онего»

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕАДЕКВАТНЫЙ МУЖЧИНА ВАЛЯЛСЯ ПОСРЕДИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (ВИДЕО)

В столице Карелии голый по пояс мужчина вышел на дорогу и принялся валяться на проезжей части.



фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

Стала известна судьба неадекватного мужчины, валявшегося на дороге в Петрозаводске. В МВД рассказали о вызове на улицу Мелентьевой, где полуголый мужчина бросался под колеса автомобилей.