Стала известна судьба неадекватного мужчины, валявшегося на дороге в Петрозаводске

В МВД рассказали о вызове на улицу Мелентьевой, где полуголый мужчина бросался под колеса автомобилей.

Напомним, 26 апреля на улице Мелентьевой в Петрозаводске мужчина с голым торсом бегал и валялся посреди дороги. Прохожие удерживали его до приезда наряда полиции.

Как «Столице на Онего» сообщили в МВД Карелии, сообщение о странном мужчине поступило от населения. Приехавший наряд составил протокол за мелкое хулиганство.

Затем герой эпизода был передан медикам, которые доставили его в Республиканский наркологический диспансер на улице 8 марта. В МВД указали, что характерный запах алкоголя у пациента отсутствовал.