ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Смерть в поликлинике, увольнение Савельева и годовщина президентских выборов

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Смерть подростков на Ладоге: Следком обвинил выжившего юношу в гибели сверстников



фото: Столица на Онего

В Карелии перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в причинении смерти трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года. 18-летнему юноше предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Крупное ДТП на севере Карелии



фото: ГИБДД Карелии

В Лоухском районе 9 марта произошло ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса. По предварительным данным, на 1007 км автодороги "Кола" около 19.20, водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом Schmitz, на опасном повороте дороги не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. После чего автомашину развернуло и сложило, перегородив проезжую часть дороги. Двигающиеся во встречном направлении грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и автобус КАВЗ, совершили столкновение с перегородившем дорогу Volvo.

В результате происшествия 55-летний водитель Volvo получил травмы, двум пассажирам автобуса КАВЗ оказана медицинская помощь. Автобус перевозил рабочих из Петрозаводска к месту работы в Мурманскую область, в салоне находилось 27 пассажиров и 2 водителя.

В поликлинике Петрозаводска умер мужчина



фото: @ Борис Касьянов / "Республика"

В Петрозаводске в поликлинике №4 у регистратуры скончался 67-летний мужчина.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший понедельник, 11 марта, около 10.00 в поликлинике №4, расположенной в микрорайоне Ключевая, от болезни сердца умер мужчина.

Юрий Савельев уволен с поста гендиректора Корпорации развития Карелии



фото: пресс-служба правительства Карелии

Власти Карелии расторгли договор с Юрием Савельевым, возглавлявшим Корпорацию развития республики. Соответствующее распоряжение 12 марта подписал министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

Согласно документу, с 13 марта досрочно прекращаются полномочия Юрия Савельева в качестве гендиректора Корпорации развития Карелии. С ним также досрочно расторгается трудовой договор, заключенный в апреле 2018 года.

Групповое ДТП с пострадавшими под Петрозаводском

"КамАЗ" столкнулся с легковушкой и снегоуборочной машиной в Пряжинском районе 11 марта. Пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.

Годовщина президентских выборов: за кого бы вы проголосовали сейчас?



фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Минул почти год, как страна в четвертый раз проголосовала за Путина. В Карелии, которая при путинских назначенцах опустилась по качеству жизни до 70 места по стране, уровень поддержки "национального лидера" лишь немного не дотянул до общероссийского – 73% (в среднем по РФ он составил 76,7%).

С марта 2018 года в России приняли закон о повышении пенсионного возраста, повысили НДС до 20%, тарифы на коммунальные услуги.

А если бы выборы проходили сейчас, кому из кандидатов вы бы отдали предпочтение – "Столицы на Онего" проводит опрос.

Водитель сбил девушку в центре Петрозаводска

В минувший четверг, 14 марта, в 13.58 на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 34-летнюю девушку, которая пересекала дорогу. В результате ДТП пешеход получила травмы.

По факту ДТП возбуждено административное производство. В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении за проезд перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора. В отношении пешехода возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил перехода проезжей части – она переходила перекресток без разрешающей разметки по диагонали.

Визит Колокольцева в Карелию



фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Петрозаводск 15 марта. Он ознакомился с ходом реконструкции административных зданий Экспертно-криминалистического центра и одного из районных отделов внутренних дел. Кроме того, запланировано совещание с руководящим составом региональной полиции по вопросам оперативно-служебной деятельности.