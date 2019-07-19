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Новости. Общество
21:00, 19 Июля 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Визит Путина и Лукашенко, гибель дайверов и распродажа имущества Ивана Романова 

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Отставка главе Карелии не грозит


фото: Столица на Онего

Артур Парфенчиков занял третье место среди руководителей регионов Северо-Запада в рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" обнародовал июльский рейтинг политической устойчивости российских губернаторов "Госсовет 2.0". По оценке экспертов холдинга, отставка грозит десяти из 16 глав регионов, у которых истекают должностные полномочия в 2020 году.

На высшем уровне


Фото: пресс-служба правительства Карелии

Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели день неформального общения в Карелии.

Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам 17 июля, в среду. Лидеры двух стран побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Встреча двух глав государств позиционировалась в качестве неформальной.

Будет нарядно


фото: из документации к конкурсу

Здание правительства Карелии собираются украсить подсветкой за 4,8 млн рублей.

В Карелии объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту фасада административного здания республиканского правительства, который предусматривает украшение объекта элементами декоративного освещения.

Трагедия на Баренцевом море


фото: ГУМЧС по Мурманской области

Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.

Ранее мурманское управление МЧС сообщало, что 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в результате планового погружения с инструктором в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

Распродажа


фото: "Столица на Онего"

Имущество бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного за взятки и педофилию, на сумму почти в 12,5 млн рублей будет выставлено на торги, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

Специалисты оценили квартиру и хозяйственные помещения на сумму немногим более 10 млн рублей, гаражный бокс в 1,4 млн рублей, моторное судно Prestige-32 2008 года постройки в 1,035 млн рублей.

По истечении 10 дней имущество будет предано на торги. Стоимость всего перечисленного имущества должника Романова покрывает бОльшую часть задолженности в пользу государства.

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