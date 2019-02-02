Главные партии в балете Музыкального театра "Коппелия" исполнят московские солисты

Молодую столичную солистку критика сравнивает с легендарной Екатериной Максимовой – в ней узнаваемая легкость, изящество и шарм знаменитой примы, сообщили в Музыкальном театре Карелии.

Даже внешне артистка похожа на звезду советского балета. Хотя Алевтина, по ее признанию, побаивается такого сравнения – соответствовать идеалу сложно.

Именно Касаткиной Кирилл Симонов доверил роль куклы, имя которой дало название всему балету. Оживая, она вызывает любовь несчастного юноши, которого эта страсть приводит к гибели. Сюжет этого танцевального спектакля уходит корнями к новелле Гофмана "Песочный человек", но мрачноватая немецкая мистика в балете оказывается не такой тяжелой, а оригинальные танцы и необычные костюмы рисуют зрителю совсем другую историю.

Премьера "Коппелии" состоялась в Музыкальном театре в конце прошлого сезона, а в октябре авторский спектакль Симонова уже успела оценить столичная публика – балет показали на всероссийском фестивале "Видеть музыку".

Надеется "Коппелия" и на благосклонность карельских театралов. Исполнительница роли Клары Юка Идзуми выдвинута на "Онежскую маску".

На эту награду претендует и исполнитель роли Коппелиуса Эдуард Демидов. Кстати, именно его работа особенно поражает зрителей в этом спектакле - хореограф наделил своего героя такой выразительной пластикой, что артисту в полной мере удается передать зловещую необычность своего героя.