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Главный пульмонолог Карелии рассказал, почему в республике часто болеют пневмониями

Новости. Общество
14:35, 25 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы Геннадий Моховиков рассказал о внебольничной пневмонии и борьбе с ней.

В период пандемии коронавируса пульмонологическая служба Карелии находится в зоне особого внимания. Ежедневно глава республики Артур Парфенчиков публикует оперативные данные, сколько человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией, сколько из них умерли. И эта статистика пугает сегодня многих.

"Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, учитывая наше географическое положение с холодным сырым климатом, всегда был выше среднего общероссийского. Каждый год у нас в республике выявляется от 3,5 до 4,5 тысяч случаев. Болеют и взрослые, и дети. Если посмотреть по количеству, то в текущем году пациентов стало меньше, чем в этот же период 2019 года. В целом число заболевших и умерших из года в год примерно одно и тоже. Нет резкого роста заболеваемости, нет и снижения", - заявил главный пульмонолог Карелии Геннадий Моховиков.

По поводу сезонного характера заболеваемости доктор отметил, до последнего времени было принято считать, что пик заболеваемости пневмониями – это осень и зима, когда наблюдается вспышка респираторных заболеваний. Но уже не первый год весна в эпидемиологическом плане для республики довольно серьезный период времени.

"Мы видим изменения климатических условий. Тепло в апреле и мае стало редкостью, а число респираторных инфекций наоборот пошло в рост. Так, последние несколько лет вирусы гриппа превалируют в весенний период. В результате происходит закономерное увеличение числа респираторных инфекций нижних дыхательных путей, в том числе и внебольничных пневмоний", - рассказал заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы.

По мнению некоторых специалистов, сегодня большинство пневмоний априори должны были быть ковидными. Но по словам главного пульмонолога Карелии, в республике остаются актуальными пневмонии другой этиологии.

"Это уже не респираторные вирусы, а бактериальная причина (пневмококк, микоплазма, стафилококк), так как после любой вирусной инфекции дыхательных путей могут развиваться вторичные пневмонии, что является признаком бактериальной инфекции. Пациенты порой умирают непосредственно не из-за пневмонии, а от прогрессирования их хронической сопутствующей патологии (сердечно–сосудистая недостаточность, опухоли и др.). Более 70 процентов летальных исходов от внебольничной пневмонии этой весной приходится на лиц старшей возрастной группы. Люди от 60-ти лет и старше всегда были более подвержены инфекциям дыхательных путей. Непосредственной причиной смерти при тяжелой внебольничной пневмонии является развитие осложнений: сепсиса, тяжелой дыхательной недостаточности и другой органной недостаточности (почечная, сердечно– сосудистая)", - отметил Геннадий Моховиков.

Подробнее читайте в рубрике "Больной вопрос".

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Комментарии

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Клим
2020-05-25 15:07:39
Так и не понял , как лечат пневмонию в республике и лечат ли вообще . Но 49 человек умерших и 447 госпитализированных за 2 месяца , только по одной пневмонии , не считая других болезней , это очень " круто " . Медицинского обслуживания населения , на мой взгляд , просто уже не осталось , а Минздрав есть и что то рапортует . .

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