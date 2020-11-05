Главный санитарный врач Карелии: "Педагоги болеют достаточно интенсивно"

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович оценила ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди работников учреждений образования в республике.

Как отметила главный санитарный врач республики, ее ведомство еженедельно наблюдает за заболеваемостью в разрезе профессиональной среды и возрастных категорий.

"Если сравнивать показатель заболеваемости на 10 тысяч, то на 44 неделе у нас 12,4 - заболеваемость населения в целом в республике и 83 - заболеваемость работников образовательных учреждений. Конечно, разница очевидна. Мы понимаем, что педагоги болеют достаточно интенсивно. Количество их большое. Еще раз это доказывает, что дети переносят болезнь легко, взрослые получают вирусы от учеников", - сказала Людмила Котович сегодня в ходе прямой линии главы Карелии.

"Значит, вирус циркулирует достаточно активно в учебных заведениях", - подытожил руководитель региона.

Ранее министр образования Карелии Роман Голубев заявил, что с начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 80 работников школ.