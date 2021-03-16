Главный жилинспектор Карелии призвал коммунальщиков обеспечить безопасность петрозаводчан в ходе уборки снега с крыш

Вопросы безопасности при проведении работ по уборке снега с кровель жилых домов обсудили на встрече в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору с представителями управляющих организаций Петрозаводска, сообщили в ведомстве.

В минувший вторник, 16 марта, в Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору состоялось оперативное совещание по вопросам содержания придомовых территорий многоквартирных домов (МКД) в период сложных погодных условий, обусловленных обильными снегопадами и резкими перепадами температур.

Председатель Госкомитета Александр Темнышев напомнил присутствующим о том, что очистка общедомового имущества жилых домов от снега, наледи (сосулек), представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, должна осуществляться управляющими организациями в тесном взаимодействии с активом дома, а при проведении работ − строго соблюдаться техника безопасности.





Перепады температур, снегопады и ледяной дождь в период межсезонья осложняют работу коммунальных и дорожных служб. Жители Карелии все чаще высказывают недовольство уборкой снега во дворах жилых домов, жалуются на сосульки на кровлях и балконах, а также сугробы, которые дорожники оставляют после расчистки магистралей.

В период таяния снега особое внимание требует состояние крыш МКД. Управляющие компании, ТСЖ обязаны постоянно наблюдать за образованием снега и наледи на крышах домов и своевременно производить очистку. Контроль за состоянием кровель своих домов лежит на самих собственниках и владельцах автотранспорта. В соответствии с санитарными нормами и правилами стоянки легкового транспорта должны быть размещены на расстоянии не менее 10 метров от зданий.





- Территория у дома должна быть ограждена, меры безопасности при проведении работ − соблюдены, − акцентировал Главный государственный жилищный инспектор республики.

Госкомитет регулярно проводит работу по предупреждению ситуаций в жилищной сфере, угрожающих здоровью граждан. С января 2021 года специалистами надзорного ведомства проведены рейдовые осмотры городских территорий улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа по более 60 адресам, регулярно проводятся рейдовые осмотры придомовых территорий, очистки кровель и козырьков МКД от снега и наледи.





В настоящее время на территории Петрозаводска действуют три специализированные организации по очистке кровель от снега. Информационное письмо с адресами и контактами этих организаций было направлено Госкомитетом всем управляющим компаниям, осуществляющим управление жилым фондом столицы республики.