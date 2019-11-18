Главу поселения в Карелии оштрафовали за износ оборудования

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Главу Надвоицкого городского поселения оштрафовали, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Сегежского района по результатам проверки подготовки к отопительному сезону внесла главе Надвоиц представление за длительное непринятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.
Меры по устранению нарушений приняты не были. Псоле чего суд оштрафовал чиновника на две тысячи рублей.
В результате администрация города приступила к замене наиболее изношенного оборудования.
Ранее глав поселений в Карелии оштрафовали за отсутствие информации на сайтах.
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