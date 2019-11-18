Главу поселения в Карелии оштрафовали за износ оборудования

Главу Надвоицкого городского поселения оштрафовали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района по результатам проверки подготовки к отопительному сезону внесла главе Надвоиц представление за длительное непринятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.

Меры по устранению нарушений приняты не были. Псоле чего суд оштрафовал чиновника на две тысячи рублей.

В результате администрация города приступила к замене наиболее изношенного оборудования.

Ранее глав поселений в Карелии оштрафовали за отсутствие информации на сайтах.