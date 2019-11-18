Подписаться
Новости. Общество
18:00, 18 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Главу поселения в Карелии оштрафовали за износ оборудования

Загрузка...

Главу Надвоицкого городского поселения оштрафовали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района по результатам проверки подготовки к отопительному сезону внесла главе Надвоиц представление за длительное непринятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.

Меры по устранению  нарушений приняты не были. Псоле чего суд оштрафовал чиновника на две тысячи рублей.

В результате администрация города приступила к замене наиболее изношенного оборудования.

Ранее глав поселений в Карелии оштрафовали за отсутствие информации на сайтах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища

Аналитика

Сегодня 13:45
Обществоведение
"Мама, не плачь" 1
В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 8
Сегодня 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
Сегодня 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
"Эта палка стрелять может" 13
15.11.2019 12:38
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:37
Личное мнение
Андрей Рогалевич: "По моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа" 3
Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.
За полярным сиянием на батарейках 6
14.11.2019 14:03
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»