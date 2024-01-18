Главу поселения в Прионежье оштрафовали за прием на работу человека без стажа, образования и других документов

По требованию прокурора с принятой на работу муниципальной служащей расторгли трудовой договор.

Прокуратура Прионежского района проверила информацию о незаконном трудоустройстве работника на должность заместителя главы администрации одного из сельских поселений.

Надзорный орган установил, что в нарушение требований законодательства о муниципальной службе на работу приняли женщину без специального образования и стажа. К тому же она не предоставила сведения о доходах близких родственников и необходимые медицинские документы. А при трудоустройстве ее не ознакомили с нормами охраны труда.

В связи с этим прокурор района внес в адрес главы поселения представление, по итогам рассмотрения которого контракт с муниципальной служащей расторгли, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки главу поселения оштрафовали на 16 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства и других нормативных документов, а также за допуск работника к работе без медосмотра, а также без прохождения обучения и проверки знаний правил охраны труда.