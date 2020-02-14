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Главу районной администрации в Карелии оштрафовали за дробление закупки

Новости. Общество
17:40, 14 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава администрации муниципального образования оштрафован за дробление закупки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Администрация Пудожского района в  январе и феврале 2019 года заключила четыре договора на зимнее содержание муниципальных дорог. Данные договоры образовали одну единую сделку на общую сумму 390 тысяч рублей, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами, что является административным правонарушением.

Главу администрации привлекли к ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ранее сотрудника местной администрации в Карелии оштрафовали за нежелание общаться с жителями.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-14 17:46:17
В чём нарушение, я так и не поняла. Разве запрещено несколько договоров заключать, да хоть каждый день, это не запрещено ГК РФ.
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