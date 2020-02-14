Главу районной администрации в Карелии оштрафовали за дробление закупки

Глава администрации муниципального образования оштрафован за дробление закупки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Администрация Пудожского района в январе и феврале 2019 года заключила четыре договора на зимнее содержание муниципальных дорог. Данные договоры образовали одну единую сделку на общую сумму 390 тысяч рублей, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами, что является административным правонарушением.

Главу администрации привлекли к ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ранее сотрудника местной администрации в Карелии оштрафовали за нежелание общаться с жителями.