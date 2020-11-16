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Главврач Беломорской ЦРБ: " Эпидситуация в Нюхче не хуже, чем в целом по Карелии"

Новости. Общество
14:12, 17 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В отдаленное село на берегу Белого моря в Карелии выехали медики из районного центра.

В поморское село Нюхча утром 17 ноября выехали педиатр и фельдшер из Беломорска для обследования заболевшего населения. Об этом "Столице на Онего" сообщили в министерстве здравоохранения Карелии, комментируя обращение местных жителей, обеспокоенных эпидемической обстановкой в селе.

По словам главного врача Беломорской центральной районной больницы Марины Анисимовой, у выехавших в Нюхчу медработников имеются необходимые лекарственные препараты. Педиатр и фельдшер проведут осмотр сельских жителей, назначат необходимое лечение, а при необходимости возьмут мазки на коронавирус. Кроме того, при наличии показаний для проведения исследований легких пациентам будет назначена компьютерная томография, которая выполняется Беломорске.

"В настоящее время эпидситуация в Нюхче не хуже, чем в целом по Карелии, - считает Марина Анисимова. - Зарегистрирован один случай новой коронавирусной инфекции. Заболевания протекают в виде сезонного ОРВИ. Обратившиеся за медицинской помощью пациенты в удовлетворительном состоянии".

Напомним, накануне в село Нюхча выезжала на вызов медработник из соседнего поселка Вирандозеро, но, как рассказали "Столице на Онего" местные жители, у нее не оказалось с собой достаточного количества тестов на коронавирус, и она не успела обследовать всех заболевших. Главврач Беломорской ЦРБ утверждает, что администрация больницы не получала из Нюхчи ни одного обращения по поводу необслуженных вызовов.

Как отметили в Минздраве Карелии, в селе Нюхча в 2018 году был установлен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, в котором работает местный фельдшер. Однако, по словам жителей села, в настоящее время медработник находится в отпуске.  

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