890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Виталий Красулин: "Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно" 4
27.04.2020 16:15
Жители карельского Приладожья требуют восстановить движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное 3
27.04.2020 15:03
Обвиняемый в избиении заключенного экс-начальник колонии Карелии Иван Савельев освобожден из-под стражи 11
27.04.2020 17:25
Число районов Карелии, где разрешена работа парикмахерских и бань, увеличилось до пяти
27.04.2020 18:38
Жителей Карелии приглашают на учебу в заведения ФСБ 5
27.04.2020 17:20
Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки 1
Сегодня 09:31

Главврач Кондопожской ЦРБ: "К нам будут отправлять пациентов с пневмониями на долечивание"

Новости. Общество
10:20, 28 Апреля 2020
фото: © Виталий Хрулев / газета "Новая Кондопога
Загрузка...

Главный врач Кондопожской ЦРБ в Карелии Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция не обошла стороной Кондопогу. У трех жителей города бумажников был выявлен COVID-19. И сотрудникам Кондопожской ЦРБ пришлось немало потрудиться, проводя обследование горожан, контактировавших с заболевшими. С 10 марта в Кондопоге взято 296 тестов, из которых 235 – отрицательные, остальные пока еще находятся в работе. Только за последние сутки мы взяли 35 анализов.

"Кондопожская ЦРБ не попала в число учреждений, где развернуты основные перепрофилированные койки под лечение COVID-19.  К нам будут отправлять пациентов на долечивание. В идеальном варианте у нас должны быть обследованные больные без коронавируса. Долечивать будем пациентов с внебольничными пневмониями. Сегодня у нас в отделении развернуты 18 инфекционных коек. Дополнительно при необходимости мы откроем еще 15 коек", - рассказала Главный врач Кондопожской ЦРБ в Карелии Людмила Егорова.

По словам руководителя учреждения, персонал больницы сегодня обеспечен средствами защиты, дезсредствами. Серьезную поддержку ЦРБ оказывает Кондопожский ЦБК.

"Я благодарна генеральному директору ООО "Карелия Палп" Юрию Айвазову и руководству Кондопожского ЦБК, их усилиями больница получила тысячу пар перчаток, тысячу бахил, двадцать очков, две тысячи масок, три бесконтактных термометра, 100 литров дезсредств и антибактериальные гели. Решается вопрос покупки аппарата ИВЛ", - отметила Людмила Егорова.

Подробнее о работе районной больницы в Кондопоге во время пандемии короновируса читайте в интервью главного врача ЦРБ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
25.04.2020, 08:54
В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 1
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 6
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 4
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»