Главврач Кондопожской ЦРБ: "К нам будут отправлять пациентов с пневмониями на долечивание"

Главный врач Кондопожской ЦРБ в Карелии Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция не обошла стороной Кондопогу. У трех жителей города бумажников был выявлен COVID-19. И сотрудникам Кондопожской ЦРБ пришлось немало потрудиться, проводя обследование горожан, контактировавших с заболевшими. С 10 марта в Кондопоге взято 296 тестов, из которых 235 – отрицательные, остальные пока еще находятся в работе. Только за последние сутки мы взяли 35 анализов.

"Кондопожская ЦРБ не попала в число учреждений, где развернуты основные перепрофилированные койки под лечение COVID-19. К нам будут отправлять пациентов на долечивание. В идеальном варианте у нас должны быть обследованные больные без коронавируса. Долечивать будем пациентов с внебольничными пневмониями. Сегодня у нас в отделении развернуты 18 инфекционных коек. Дополнительно при необходимости мы откроем еще 15 коек", - рассказала Главный врач Кондопожской ЦРБ в Карелии Людмила Егорова.

По словам руководителя учреждения, персонал больницы сегодня обеспечен средствами защиты, дезсредствами. Серьезную поддержку ЦРБ оказывает Кондопожский ЦБК.

"Я благодарна генеральному директору ООО "Карелия Палп" Юрию Айвазову и руководству Кондопожского ЦБК, их усилиями больница получила тысячу пар перчаток, тысячу бахил, двадцать очков, две тысячи масок, три бесконтактных термометра, 100 литров дезсредств и антибактериальные гели. Решается вопрос покупки аппарата ИВЛ", - отметила Людмила Егорова.

Подробнее о работе районной больницы в Кондопоге во время пандемии короновируса читайте в интервью главного врача ЦРБ.