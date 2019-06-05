Глазные капли и обезболивающие сделают незаконными в России

В России введут уголовную ответственность за незаконный оборот трех препаратов.

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Все они рецептурные, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но пользуются спросом у наркозависимых людей. Поэтому за их незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность, пишут "Известия".

В аппарате правительства сообщили, что постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. После вступления документа в силу нарушителей могут отправить за решетку на три года.

Сейчас за нарушение их оборота предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 3 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч рублей.

В Минздраве пояснили, что эти меры недостаточны: препараты высокодоходные, и штрафы не останавливают незаконных распространителей.