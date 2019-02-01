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Новости. Криминал
12:30, 01 Февраля 2019
фото: © Максим Шеметов/ТАСС

"Глухонемой" петрозаводчанин совершил серию краж на сумму свыше 100 тысяч рублей

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В полицию Петрозаводска поступили заявления о краже денег, телефонов, кошельков, сообщили в МВД Карелии.

Работник одного из сетевых супермаркетов микрорайона Зарека сообщил, что у него похитили кошелек с деньгами, находившийся в подсобном помещении

Потерпевший упомянул, что днем в магазин заходил подозрительный мужчина с табличкой, на которой было указано, что он глухонемой и безработный. Также на плакате был текст с просьбой помочь деньгами на билет до Костромской области – якобы данный гражданин хотел навестить мать. С виду посетитель был хорошо одет: кожаная обувь, чистая куртка и кепка.

Спустя несколько дней в полицию поступили еще несколько заявлений о кражах. Так, у женщины-кассира был похищен мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей, у работников двух городских кафе – кошельки с деньгами, у сотрудницы частной компании из офиса также исчез кошелек с наличными. Все заявители поясняли, что к ним на работу заходил подозрительный мужчина с табличкой.

Вскоре к правоохранителям стали поступать похижие обращения и в других районных центрах Карелии.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 36-летнего петрозаводчанина. Полицейские выяснили, что никаких проблем со слухом и зрением у него нет.

По версии следствия, он притворялся глухонемым, чтобы получить деньги. На допросе гражданин упомянул, что когда его обзывали или прогоняли, он возвращался и совершал хищение. В момент задержания у подозреваемого была при себе весьма крупная сумма – 114 тысяч рублей.

В настоящее время по всем преступным эпизодам возбуждены уголовные дела.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.

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