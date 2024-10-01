«Гнилушки, где нет воды»: петрозаводчанин возмутился сроком расселения аварийного дома

Расселение дома перенесли на 2027 год.

Житель Перевалки в Петрозаводске возмутился тем, что расселение дома на улице Фурманова 30 «А» перенесли на 2027. Информацию об этом сообщили в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.



«Интересно, а район Перевалка — город или как? В городе по главным улицам, откуда видно развалюхи советских времён, активно сносят, не взирая на % износа, после капремонтов, благоустроенные. А гнилушки, где нет воды, централизованного отопления и канализации по Фурманова, 30-а — нет»,

— написал горожанин.

По словам автора поста, дома на Фурманова стоит во дворах и не виден с дорог.

«Мы с апреля 2017 года стоим на расселение, перекинули на 2027 год, а дома, принятые аварийными в 2021 году, уже идут под расселения по программе К. Т. Это чтобы люди годами не ждали расселения?»

— возмутился автор поста.

Ранее мы писали, что в Лахденпохье сгорел расселенный многоквартирный дом.