Годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП на оживленной магистрали Петрозаводска

Утром 6 июля в столкновении трех машина на Лесном проспекте пострадали два человека, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

В четверг, 6 июля, в 09.35 в районе дома № 47 по Лесному проспекту водитель Nissan неправильно выбрал скорость движения и врезался в стоящий автомобиль Renault, который отбросило на Kia.



В результате дорожной аварии 62-летней пассажирке Renault назначили амбулаторное лечение.



Помощь медиков также потребовалась годовалому ребенку - пассажиру автомобиля Nissan. Обстоятельства ДТП выясняются.