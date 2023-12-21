Гоголевский мост в Петрозаводске перекроют в ночь с пятницы на субботу

Подрядчик завершит работы, которые не успел сделать прошлой ночью.

Глава Петрозаводска рассказала, что прогноз погоды по-прежнему неутешителен. Синоптики вновь обещают в Петрозаводске сильные снегопады. Подрядчик работает в усиленном режиме — задействованы вся имеющаяся техника и люди, отметила мэр.



«Мы объявили режим повышенной готовности», — сообщила глава Петрозаводска.

Это позволяет например складировать снег на открытых городских территориях. С учетом огромного количества уже выпавших осадков и неутешительного прогноза это — необходимая мера, рассказала Инна Колыхматова.

Кроме того, режим повышенной готовности дает право оперативно перекрывать мосты на ночь для качественной уборки. «Сегодня, к примеру, с 21.30 до следующего утра будут закрыты Лобановский мост на улице Маршала Мерецкова, Пименовский мост на улице Луначарского, а также Гоголевский мост», — напомнила глава Петрозаводска и добавила, что на Гоголевском мосту нужно завершить работы, которые не успели сделать прошлой ночью.