Гоголевский мост в Петрозаводске перекроют в ночь с пятницы на субботу

Подрядчик завершит работы, которые не успел сделать прошлой ночью.
Глава Петрозаводска рассказала, что прогноз погоды по-прежнему неутешителен. Синоптики вновь обещают в Петрозаводске сильные снегопады. Подрядчик работает в усиленном режиме — задействованы вся имеющаяся техника и люди, отметила мэр.
«Мы объявили режим повышенной готовности», — сообщила глава Петрозаводска.
Это позволяет например складировать снег на открытых городских территориях. С учетом огромного количества уже выпавших осадков и неутешительного прогноза это — необходимая мера, рассказала Инна Колыхматова.
Кроме того, режим повышенной готовности дает право оперативно перекрывать мосты на ночь для качественной уборки. «Сегодня, к примеру, с 21.30 до следующего утра будут закрыты Лобановский мост на улице Маршала Мерецкова, Пименовский мост на улице Луначарского, а также Гоголевский мост», — напомнила глава Петрозаводска и добавила, что на Гоголевском мосту нужно завершить работы, которые не успели сделать прошлой ночью.
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