Гонки на собачьих упряжках "По Земле Сампо" в Карелии не будет

Традиционно проводившийся в Карелии этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках в этом году пройдет в другом месте.

В Минспорте Карелии и в федерации ездового спорта республики рассказали, что гонки на собачьих упряжках "По Земле Сампо" не будет.

Международная федерация по ездовому спорту отказала Карелии в проведении соревнования, несмотря на то, что заявку отправили вовремя.

Виктор Симонов, один из организаторов гонок, известный путешественник, считает, что причиной отказа является неудачный опыт проведения Кубка в прошлом году.