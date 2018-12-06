Гонки на собачьих упряжках "По Земле Сампо" в Карелии не будет

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Традиционно проводившийся в Карелии этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках в этом году пройдет в другом месте.
В Минспорте Карелии и в федерации ездового спорта республики рассказали, что гонки на собачьих упряжках "По Земле Сампо" не будет.
Международная федерация по ездовому спорту отказала Карелии в проведении соревнования, несмотря на то, что заявку отправили вовремя.
Виктор Симонов, один из организаторов гонок, известный путешественник, считает, что причиной отказа является неудачный опыт проведения Кубка в прошлом году.
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