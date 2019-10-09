Гонщик на желтом кабриолете устроил ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 8 октября на улице Шотмана.

В редакцию обратился участник ДТП с просьбой помочь отыскать нарушителя. На улице Шотмана в 17.01 водитель желтого кабриолета без номеров задел двигавшийся в попутном направлении автомобиль и поцарапал дверь.

Напомним, 9 августа 2018 года водитель желтого кабриолета допустил ряд нарушений ПДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобилист был задержан.

Камеры наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлели момент произошедшего.