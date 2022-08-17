Горячая вода покинет дома жителей восьми районов Петрозаводска на три дня

В субботу ТЭЦ отключит от горячего водоснабжения несколько районов города.

Сегодня, 27 августа, с 10.00 будет приостановлено горячее водоснабжение в нескольких районах карельской столицы. Вода не вернется в дома горожан не ранее 30 августа. Под отключение попадут Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Центр, Железнодорожный, а также Зарека, Голиковка и Кукковка. Об этом напомнили в администрации города.

Временные неудобства связаны с реконструкцией магистрального трубопровода, которую проводит Петрозаводская ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта перед началом отопительного сезона.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, ТЭЦ готовится к приближающемуся отопительному сезону. Предприятию до его начала предстоит выполнить масштабные работы — переврезать магистральную тепловую сеть с временного трубопровода на основной.