Жители восьми районов Петрозаводска останутся без горячей воды перед 1 сентября

Сроки отключения большая части столицы Карелии от горячего водоснабжения перенесли.

Напомним, из-за плановых работ на централизованных сетях, находящихся на обслуживании ПАО «ТГК-1», планируется отключение горячего водоснабжения. На прошлой неделе сообщалось, что неудобства жителям восьми районов города придется терпеть с 26 по 29 августа.

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, Петрозаводская ТЭЦ готовится к приближающемуся отопительному сезону. Предприятию до его начала предстоит выполнить масштабные работы — переврезать магистральную тепловую сеть с временного трубопровода на основной.

«Чтобы выполнить эту задачу, ТЭЦ временно отключит от горячего водоснабжения несколько районов города. Обращаю внимание жителей, что сроки отключения перенеслись (но не увеличились): воды не будет с 10:00 27 августа до 6:00 30 августа в Сулажгоре, Октябрьском, Первомайском, Центре, Железнодорожном, а также на Зареке, Голиковке и Кукковке», — предупредил горожан мэр.