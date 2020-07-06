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Горячая вода вернется в квартиры жителей Петрозаводска на этой неделе

Новости. Общество
09:11, 07 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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В 14 микрорайонах Петрозаводска горячее водоснабжение возобновится уже в среду.

В соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей 24 июня подача горячей воды была приостановлена в районах: Центр, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Железнодорожный, Соломенное, Птицефабрика и Пески.

По информации администрации города, возобновиться горячее водоснабжение в этих районах должно 8 июля.

На Ключевой приостановка подачи горячей воды пройдет в период с 27 июля по 6 августа.

Как напомнили в администрации, этом году испытания тепловых сетей в Петрозаводске стартуют позже обычного. Проведение работ необходимо для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.

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Комментарии

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In
2020-07-07 09:44:58
Слава Вождю ! Он ,за двадцать лет сохранил традиции ,по отключению воды ,для населения . Страшно подумать ,что европейцы не знают что такое и даже не могут испытать радости в связи С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ !!!
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