Горячую воду отключат сразу в нескольких районах Петрозаводска

На этой неделе в шести районах города временно отключат горячую воду из-за ремонта на тепловых сетях.

По информации ПАО «ТГК-1», с 15.00 10 сентября до 8.00 13 сентября в нескольких районах города отключат горячую воду. Неудобства коснутся потребителей, проживающих на Голиковке, Зареке и Кукковке, в Сулажгоре, Октябрьском и Первомайском районах, сообщили в администрации города.

Отключение вызвано необходимостью проведения работ в рамках реконструкции магистральных тепловых сетей.

Ранее сообщалось, несколько районов Петрозаводска подключат к теплоснабжению позже остальных.