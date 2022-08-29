Горящая кровать взволновала соседей многоэтажки в Петрозаводске

В квартире на Ключевой утром загорелась кровать, сообщили в МЧС Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня утром, 16 сентября в 10.59, на дежурный пульт пожарной части в Петрозаводске поступило сообщение, что из окна квартиры дома № 4 по улице Антонова идет дым.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в квартире загорелась кровать. Огонь был потушен до приезда пожарных. От медицинской помощи хозяева отказались.

Причины возгорания кровати устанавливаются, на месте работают сотрудники МЧС.