Горящая кровать взволновала соседей многоэтажки в Петрозаводске

В квартире на Ключевой утром загорелась кровать, сообщили в МЧС Карелии.
Как стало известно «Столице на Онего», сегодня утром, 16 сентября в 10.59, на дежурный пульт пожарной части в Петрозаводске поступило сообщение, что из окна квартиры дома № 4 по улице Антонова идет дым.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в квартире загорелась кровать. Огонь был потушен до приезда пожарных. От медицинской помощи хозяева отказались.
Причины возгорания кровати устанавливаются, на месте работают сотрудники МЧС.
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